Руски сили са напреднали с близо 15 км по тесен коридор

Руският пробив на източната фронтова линия на Украйна предизвика вълна от възмущение и объркване в Киев преди решаващата среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в петък, на която се очаква руският президент да се опита да затвърди успехите си на бойното поле, пише Financial Times.

Украински и западни военни анализатори заявиха, че през последните няколко дни руските сили са напреднали с близо 15 км по тесен коридор, успореден на Добропиля - въгледобивен град, превърнат в ключов логистичен център северно от крепостта Покровск, който руските войски почти са обкръжили.

Шоковото настъпление заплашва да прекъсне жизненоважен път, свързващ Добропиля с Краматорск, фактическата столица на контролираната от украинците Донецка област, която руснаците се стремят да превземат, като същевременно позволява на силите на Кремъл да заобиколят и да застанат по фланговете на пояса от укрепления и отбранителни линии, изградени през последните месеци.

Това е една от най-значителните руски победи през последната година и идва в опасен момент за Украйна, чиято армия се бори с недостиг на жива сила и боеприпаси.

САЩ, най-големият политически и военен поддръжник на Киев, също настояват Украйна да направи отстъпки, за да се сложи край на войната на Москва. Украинският президент Володимир Зеленски се опасява, че Кремъл ще използва срещата между Тръмп и Путин тази седмица, за да затвърди военната си инерция и да насочи посоката на войната в своя полза.

Генералният щаб на Украйна не потвърди настъплението във вторник сутринта, но заяви, че предната вечер подкрепления са били изпратени към Покровската част на фронтовата линия „по решение на главнокомандващия“.

Главният генерал на Украйна, Александър Сирски, се опита да омаловажи влошаващата се ситуация на фронта, пишейки в социалните мрежи, че нещата са „трудни“, но силите му „сдържат врага“.

Украинските военни „провеждат активни операции и са постигнали известен успех в напредъка си, в освобождаването на украинска земя“ в Сумска област, каза той.

Но реалността се оказа много по-сурова от прогнозираната, според украински войници и военни анализатори.

„Неотдавнашният тактически пробив на Русия северно от Покровск не е изненадващ, предвид липсата на сплотени отбранителни линии, и би могъл да се развие негативно“, каза Майк Кофман, военен анализатор и старши сътрудник в програмата „Русия и Евразия“ към фондация „Карнеги“ за международен мир.

Руското настъпление предизвика вълна от критики онлайн от украински военни и доброволци.

Те предупреждават за постепенно отслабване на отбранителните линии, причинено от месеци на непрестанни руски атаки и нарастващото използване на ударни дронове за атаки срещу украинската логистика зад фронтовата линия. Те добавят, че това се е изострило от недостиг на човешка сила, който е изчерпал защитните позиции.

„Ситуацията, която се развива в Донецка област, е резултат от действия или бездействие, за които непрекъснато се предупреждава в продължение на година и половина“, каза Тарас Чмут, основател на „Come Back Alive“, една от най-големите украински благотворителни организации, предоставящи оръжие на военните.

Сирски заяви в началото на август, че руските сили все по-често прибягват до „диверсионни операции в нашия тил“ като част от пехотната си тактика. През последните седмици и в Доброполе, в контролирания от Украйна град Покровск, а през последните дни - в Доброполе, са съобщени малки части, описани като руски диверсионни и разузнавателни групи.

Центърът за отбранителни стратегии (CDS), украински мозъчен тръст за сигурност, заяви в понеделник в бележка, че ситуацията около Доброполе е „особено тревожна“, тъй като руско настъпление на север би затруднило и защитата на градовете Дружковка и Константиновка.