Украинската отбрана на фронтовата линия е в криза и скоро може да се срине като домино, заяви бившият заместник-началник на Генералния щаб на полската армия генерал Леон Коморницки.

"Украинската отбрана може да се срине и руснаците ще настъпят с големи сили в [техния] тил. Може да видим ефект на доминото", каза генералът в интервю за вестник "Факт", цитиран от ТАСС.

Според него "украинските подразделения са силно недокомплектовани".

Коморницки подчерта, че "тежката техника не може да пробие силно укрепени позиции, доминирани от дронове", така че "украинската отбрана се пробива от лека техника, като мотоциклети, които експлоатират пролуки в защитата". "След като пробият първата линия на отбрана, руснаците могат да навлязат в украинския тил и да победят войските им", отбеляза генералът.

"Всичко това може да подкопае морала на украинската армия", заключи бившият служител от отбраната.