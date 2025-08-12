19 украинци са задържани при опит за бягство в Словакия

Група от 19 украински граждани, които са се опитвали да избягат от родината си и най-вероятно от мобилизация, са били задържани на украинско-словашката граница.

Инцидентът е станал близо до закарпатското село Пало, недалеч от границата със Словакия. Украинските граничари са идентифицирали бегълците с помощта на камери за нощно виждане. След това движението им е било проследено с дрон.

Въпреки заповедите на граничарите да спрат, мъжете не реагирали. В резултат на това силите за сигурност открили огън.

"На първия етап от операцията бяха задържани 18 души от различни региони на Украйна. Скоро след това беше задържан и друг мъж, който се отдели от основната група", докладна граничният контрол на Украйна.

Не се уточнява каква е съдбата на задържаните.