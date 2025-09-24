Липса на кворум провали днешното заседание на парламента

Едва 110 депутати се регистрираха в залата

Председателят на парламента Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание след две проверки на кворума в залата.

Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

До това се стигна още при обсъждането на седмичната програма, след спор между Асен Василев "Продължаваме промяната-Демократична България " (ПП-ДБ) и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало".

Василев предложи като точка първа за четвъртък да бъдат включени промени в закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи Украйна.

Цонев на свой ред възрази, обяснявайки, че тези мерки веднъж вече са били приети, но резултатът от тях е бил по-скоро негативен. Впоследствие се оказа, че въвеждането на такса върху транзита на руски газ не е мярка срещу режима на Путин, а е мимикрия, защото не може да бъде начислена и събрана такава от клиентите на "Булгартрансгаз", обясни депутатът. Стигна се до това, че Унгария заплаши, че ще наложи вето върху приемането ни в Шенген и се наложи да отменим разпоредбата, продължи той. Отделно дерогацията на свой ред наля в касите на Путин много пари, добави Цонев. Когато някой се прави боец срещу режима на Путин, трябва да е наясно, че е налял милиард в неговата каса, посочи представителят на "ДПС-Ново начало".

След почивката Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110, след което председателят на НС закри днешното заседание.

Преди това депутатите все пак успяха да приемат седмичната програма за работата си.

Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.