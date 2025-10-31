Лукойл е намерил идеалния купувач

Gunvor, известен международен търговец на петрол, може да стане новият собственик на петролните рафинерии, мрежите от бензиностанции и производствените съоръжения

Експертите оценяват стойността на общите чуждестранни активи на Лукойл на приблизително 10-12 милиарда долара

Еулалия Самедова

Само три дни след като Лукойл обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи поради санкции, компанията съобщи, че е получила оферта, която не може да откаже. Gunvor, известен международен търговец на петрол, може да стане новият собственик на петролните рафинерии, мрежите от бензиностанции и производствените съоръжения на Лукойл по целия свят. ТАСС съобщава за спецификата на сделката, нейните перспективи и как тя може да повлияе на бизнеса на Лукойл.

Какво и защо продава Лукойл?

“Лукойл” беше добавен към списъка със санкции на САЩ на 22 октомври 2025 г. Обединеното кралство наложи санкции срещу него седмица по-рано. На 27 октомври “Лукойл” обяви намерението си да продаде международните си активи “във връзка с въвеждането на ограничителни мерки от редица държави срещу компанията и нейните дъщерни дружества”. “Разглеждането на заявления от потенциални купувачи е започнало”, съобщиха от компанията.

Огледът не продължи дълго. На сутринта на 30 октомври на уебсайта на Лукойл се появи прессъобщение, в което се посочва, че офертата е получена, приета и че преговорите с други купувачи вече няма да се водят. Водещият участник в търговската продажба беше Gunvor Group Ltd., чийто мажоритарен собственик е Торбьорн Торнквист. През 2014 г. руският бизнесмен Генадий Тимченко, който е под санкции на САЩ и ЕС, му продаде дела си в петролния търговец. Ако сделката бъде осъществена, Gunvor ще получи мрежа от бензиностанции в 20 страни, включително ЕС и САЩ, рафинерии в Румъния и България, дял в холандска рафинерия, производствени активи в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Обединените арабски емирства, Мексико, Гана, Египет, Камерун, Нигерия и Република Конго, както и дял в Каспийския тръбопроводен консорциум.

Каква би могла да бъде цената?

Експертите оценяват стойността на общите чуждестранни активи на Лукойл на приблизително 10-12 милиарда долара. Кирил Бахтин, ръководител на руския център за акции в BCS World of Investments, заяви пред ТАСС, че според него те представляват “приблизително една четвърт от пазарната капитализация на компанията”.

Настоящата пазарна капитализация на компанията е приблизително 3,8 трилиона рубли (приблизително 48 милиарда долара). След новината за намерението на Лукойл да продаде чуждестранните си активи, експерти изразиха увереност, че продажбата под натиск и в кратки срокове ще изисква значителни отстъпки. Алексей Белогорьев, директор на научните изследвания в Института по енергетика и финанси, заяви пред ТАСС.

Както отбелязва Кирил Бахтин обаче, оценката на активите на купувача може дори да е по-висока от пазарната стойност. “Що се отнася до отстъпката, въпросът е двусмислен - подобни сделки често се извършват на коефициенти, а коефициентът за оценка на активите може да е по-висок от този на Лукойл”, отбеляза той.

Игор Юшков, експерт във Финансовия университет и Фонда за национална енергийна сигурност (ФЕНС), смята, че страните може да са се споразумели предварително за скромна отстъпка: “Лукойл” е разбирал, че може да бъде санкциониран и принуден да се освободи от няколко актива. Бързото обявяване на купувач може да се дължи на факта, че страните са се споразумели предварително за условията и евентуално дори са подписали предварително, непублично споразумение. Условието на “Гунвор” може да е било гаранция, че други кандидати няма да бъдат разглеждани, докато условието на “Лукойл” е било скромна отстъпка.

Защо е необходимо това и има ли някакви пречки?

“Лукойл има голямо международно търговско присъствие, така че не е изненадващо, че Gunvor видя синергии с него”, смята Кирил Бахтин. Игор Юшков е съгласен. “Gunvor ще може да доставя петрол от собствения си портфейл на рафинерии и след това да го продава на собствените си бензиностанции. Това означава, че ще се възползва от вертикалната интеграция, която Лукойл е изградил, и ще контролира всички сегменти”, каза той пред ТАСС.

За Лукойл сделката с Gunvor предлага голям шанс да предотврати национализацията на европейските му активи. “Ако не беше намерен купувач бързо, Румъния и България можеха да предприемат драстични мерки. Санкциите са планирани да влязат в сила на 21 ноември. Ако няма забавяне, рафинериите ще станат токсични, никой няма да им доставя петрол и те ще затворят. Следователно както правителствата, така и Лукойл са заинтересовани от бързо решение”, казва Игор Юшков.

Въпреки факта, че Gunvor е основана през 1997 г. от Торбьорн Торнквист съвместно с Генадий Тимченко, експертът от FNEB смята, че това едва ли ще е пречка за сделката. “Gunvor не е била свързана с Русия от дълго време. Да, контактите са останали, но е трудно да се каже, че става въпрос за руска компания, скрита зад чужденец. Това е един от най-големите световни търговци, наред с Glencore, така че е малко вероятно американците да настояват, че могат да продават на когото и да било освен на Gunvor”, смята той.

Активи под временно попечителство?

Експертите не са единодушни относно перспективите за бъдещото връщане на чуждестранните активи на руския петролен гигант. “Ако санкциите бъдат отменени, не изключвам възможността Лукойл да изкупи обратно чуждестранните си активи”, признава Кирил Бахтин. Игор Юшков смята, че има пречки за това. “Ако говорим за обратно изкупуване, ще трябва да уточним времева рамка - колко дълго ще е валидна опцията. Но ние не знаем сроковете за възстановяване на отношенията между Русия и Запада и е малко вероятно Gunvor да се съгласи на опция за постоянен период”, казва той.

Освен това, каза той, ако страните не успеят да приключат сделката до 21 ноември, което е вероятно, ще трябва да поискат ново отсрочване от САЩ. “При разглеждането на заявлението американците могат да поискат условията на сделката. Ако я видят като случай на държане на активи, няма да дадат разрешение”, заяви Юшков. Въпреки това, продължи той, е възможно Лукойл в крайна сметка да придобие някои отделни активи, но със сигурност не в Европа.

Междувременно фондовият пазар реагира положително на новината за предстоящата продажба на чуждестранни активи. Докато цената на акциите на Лукойл на Московската борса спадна значително от 22 до 27 октомври (от 6266 рубли на 5237 рубли), тя възобнови покачването си на 27 октомври, достигайки 5527 рубли за акция до обяд на 30 октомври.