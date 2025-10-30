Неефективно решение е да забраняваш

Безусловният слугинаж и безсмислената омраза са две страни на една и съща монета

Винаги съм твърдял, че безусловният слугинаж и безсмислената омраза са две страни на една и съща монета. Фили и фоби за това се доближават по риторика много често.

За справка, не съм фен на Хелоуин. Нито на много от модерните интерпретации на празници като коледа, които са консуматорски.

Смятам, че преиграват тези, които непрекъснато обясняват за Хелоуин и изкараха някакво решение в Елин Пелин за национален въпрос. Някакъв комплексарски опит да се идентифицираш с максимално „западно“ нещо, за да се разграничиш от лошия Ганя, който твоята общност дълбоко и искрено мрази.

Същевременно обаче синът ми си слага костюм (тази година май ще е полицай), забавлява се с децата и ми е абсолютно все тая. Намирам за абсурдно да взема да му забранявам или да го режа.

Линията, за мен, е ясна - ако заменя българското с нещо друго, не одобрявам. Тук се преекспонира жестоко, обаче.

Аз също като видя камиона на пиещ кока-кола Дядо Коледа и получавам коледно усещане. Това също е консуматорство, издигнато в култ и масово сме обработени от него. И? Не ми пречи да ценя традициите. Не, защото някой ми е забранявал, а защото съм видял и двете страни и съм бил свободен да преценя.

Ако някой се притеснява, че изчезват традициите, най-неефективното решение е да тръгнеш да забраняваш и да казваш на децата на какво могат да си играят. Ако истински цениш традициите и искаш да ги защитиш, ще направиш усилие да ги представиш да заинтересоваш децата за тях. Колко от громящите Хелоуин ще седнат с децата си и ще им обяснят за будителите, какво е това, ще разкажат някоя приказка? Обзалагам се, че не са много.

Аз ще го направя, впрочем. Ако наистина ви интересува да се запазят традициите, призовавам и вие да го направите.