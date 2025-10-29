Какво чете Владимир Путин?

Руският лидер е обсебен от историята, но има причина да не обича да цитира източниците си

Питър Франкопан, професор по световна история в Оксфорд, The Financial Times

Когато Доналд Тръмп наскоро отмени среща с Владимир Путин в Будапеща, той го направи от страх, че това ще бъде „загуба на време“. Тръмп само трябваше да си спомни за срещата в Аляска, когато се разгневи толкова много на колегата си, че „повиши тон няколко пъти“ и заплаши да напусне.

Причината за тази реакция не беше толкова неотстъпчивостта на Путин в разрешаването на конфликта, колкото по-скоро несвързаните исторически дискусии, обхващащи средновековни князе като Рюрик и Ярослав Мъдри, както и атамана от 17-ти век Богдан Хмелницки.

Наблюдателите видяха това като умишлен опит за удължаване на срещата, изтощаване на Тръмп и объркване на ситуацията чрез изместване на вниманието, от това как може да изглежда бъдещият мирен договор с Украйна, към оценки за миналото, които са неразбираеми за всички, освен за най-отдадените историци.

Путин обича да се представя като човек, който дълбоко размишлява върху миналото. Не само Тръмп беше запознат с неговия анализ на историята на Рус, кръщението на княз Владимир или влиянието на Великото Литовско княжество върху земите на изток през епохата на късното Средновековие.

Путин пише подробно за всички тези теми в статията си „За историческото единство на руснаци и украинци“, където, наред с други неща, отбелязва как „воеводата Боброк от Волиния и синовете на великия княз Литовски Олгерд – Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянски“ са се сражавали редом с московския княз Дмитрий в Куликовската битка.

Ако това Ви звучи странно, то е такова: Путин разглежда конфронтацията на Русия с Украйна – и Запада – в хилядолетен контекст.

Тръмп не е единственият, който получи щастието да чуе неговата гледна точка. Миналата година, в интервю с Тъкър Карлсън, Путин реши да предостави подробен исторически контекст. „Ако нямате нищо против“, каза той, „ще отделя само 30 секунди или минута, за да ви разкажа накратко историята“. След това той половин час беседва с озадачения Карлсън.

В един момент интервюиращият го спря и каза: „Извинете, бихте ли ни казали кой период е това... Не разбирам в коя историческа епоха се намираме.“ Отговорът беше: „13-ти век.“ „Сега ще ви кажа какво се случи след това и ще ви дам датите, за да няма объркване“, отговори Путин и добави: „За да не си помислите, че си измислям... ще ви дам тези документи“ и направи знак извън камерата да му дадат папката.

Историците обичат да разбират източниците си. Следователно неизбежно възниква въпросът: откъде Путин черпи източниците си, за да разберем какво е прочел и да оценим как го възприема?

Първо, списъкът с фигури, които споменава, никога не се променя или разширява, както може да се очаква от някой, който приема историята сериозно и чете много.

Може би има причина за това. Не съм намерил руския лидер да цитира трудове на съвременен учен през последния четвърт век. Това, което може да се открие, са отпечатъците на автори като Владимир Медински, бивш министър на културата и председател на Руското военно-историческо дружество, чиято книга „Митове за Русия“ поразително се отразява в коментарите на самия Путин.

Въпреки готовността си да парадира със знания за битки и герои, той не е склонен да признае интелектуалните заимствания. Историята на Путин е до голяма степен негова собствена, оформена от неговите собствени възгледи.

Путин често споменава автори като Пушкин, Толстой или Чехов; по-рядко той споменава съвременни литературни гиганти като Булгаков или Маяковски. Но рядко ги цитира и рядко назовава отделни стихотворения, книги или пиеси. Почти никога не казва, че е харесал творчеството им.

Руските автори, художници и композитори съществуват като комплект от национални ценности, които показват, че Русия е велика.

Това, разбира се, е посланието, което Путин се опитва да предаде на Тръмп - и точно затова Тръмп смята, че поредна среща е безсмислена, по същия начин, по който избута настрани картите на Украйна по време на срещата си със Зеленски през октомври.

Историята, разбира се, има значение. Но във времена на война настоящето и бъдещето са решаващи.