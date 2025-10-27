Войни и конфликти

Война може да се обяви официално, но може и да не се, според както им харесва на воюващите

Често понятията „конфликт“ и „война“ се смесват. Има 16 вида конфликти и войната е само един от тях. Всяка война е конфликт, но не всеки конфликт е война. Например, останалите 15 вида конфликти не са. Война може да се обяви официално, но може и да не се, според както им харесва на воюващите.

На 3 септември 1939 г. Великобритания и Франция обявяват война на Германия. БКП заклеймява това, защото Германия и СССР са приятели. На 30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия без да обявява война, а БКП харесва това. На 1 март 1941 г. България се присъединява към Тристранния пакт и това също е приветствано от БКП. На 22 юни 1941 г. Германия обявява война на СССР и БКП светкавично се врътва. И когато на 13 декември 1941 г. България обявява „символична“ война на САЩ и Великобритания, БКП вече не харесва това.

На 5 септември 1944 г. СССР обявява война на България, а на 8 септември България обявява война на Германия. Щяла е да обяви и по-рано, но чужди агенти в правителството попречват. На 6 декември 1944 г. БКП организира Народен съд (наредбата за това е подписана от социалдемократи и земеделци) и избива елита на Царството, включително защото го е присъединил към Тристранния пакт. Не се говори, че това е харесвано от БКП. След 1950 г. САЩ водят различни войни без да ги обявяват. Някои губят, други печелят. И така нататък, до днес.

Войната в Украйна от 24 февруари 2022 г. (според някои от 20 февруари 2014 г.) не е обявена като такава както от Русия, така и от Украйна. Политиците не говорят за това, а журналистите не ги питат, макар че тази война е най-важната след Втората световна. Мога да си представя как Украйна губи тази война, или как войната се замразява. Мога даже да си представя как войната става световна.

Но не мога да си представя как Русия капитулира, плаща репарации, разпада се и отива в политическото небитие, а г-н Зеленски приема Парад на победата. Някои хора обаче си представят точно това. Обикновено тези, според които нещата се променят, като се завъртят на 360 градуса. Простотата е свещена, Ян Хус го е казал на кладата преди 610 години. А ние? Ще поживеем и ще видим. Поне няма да чакаме дълго.