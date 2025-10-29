Най-приближеният човек на Зеленски е голям проблем за него

Началникът на кабинета му Андрей Йермак стана толкова влиятелен, колкото украинския президент, ако не и по-силен

Ермак елиминира политическите си съперници и осигурява повишения за лични съюзници на високи позиции

Политиката на САЩ по отношение на Русия и Украйна изглежда се колебае в зависимост от това кой чуждестранен лидер президентът Доналд Тръмп напоследък смята за най-големия дразнител и пречка пред мира: украинския Володимир Зеленски или руския Владимир Путин.

Но Тръмп от време на време трябва да насочва разочарованията си към по-малко известна фигура: Андрей Йермак, началник на кабинета и дясна ръка на Зеленски.

След руската инвазия през февруари 2022 г. Йермак Ермак упражнява огромното си влияние в правителството на Зеленски, за да контролира потока от информация между ръководството на Киев и западните столици относно войната; да налага твърда позиция в преговорите, която много анализатори смятат за контрапродуктивна; и да маргинализира министри в опит да контролира дипломатическите канали на Украйна. Той също така се стреми да маргинализира фигури и институции, ключови за военните усилия, включително Главното управление на разузнаването на Украйна. Уважаваният и закален в битки началник на агенцията, Кирило Буданов, според съобщенията се е сблъсквал с многократни опити от страна на Ермак да го измести от правителството.

Дълбокото и особено влияние на Ермак върху Зеленски повдига по-широки опасения, които надхвърлят настоящата война. Двамата мъже сплотиха украинците в първите седмици след нахлуването на Путин, като смело отказаха да избягат от страната и дори предизвикателно заявиха, че ще продължат да съществуват, но в наши дни затвореното им партньорство все повече заплашва фундаментална ценност, за която украинците се борят: демокрация от западен тип. Ермак нарече критиците на Зеленски руски марионетки, въоръжи правителствените институции срещу вътрешнополитически врагове, възпрепятства кампанията на Украйна срещу корупцията и според критиците създаде нова система на олигархия.

Историята на Йермак не започва в света на политиката. Той е бил адвокат, филмов продуцент и от време на време вносител на луксозни модни продукти, когато за първи път се запознава със Зеленски - по това време комик и актьор - през 2011 г. Двамата си допадат, като Йермак, който е неженен и бездетен, по-късно казва, че се е възхищавал на начина, по който Зеленски говори за семейния живот. През 2019 г. Йермак работи по президентската предизборна кампания на Зеленски и след убедителна победа става водещ съветник по външната политика в новата администрация. На следващата година Йермак е назначен за ръководител на Офиса на президента на Украйна, позиция, която той превръща в пречка за правителството на Зеленски.

Според всички сведения, Зеленски и Йермак са неразделни приятели и довереници. Проукраинският журналист Кристофър Милър от Financial Times, в профил на Йермак, публикуван през юли, съобщава, че двамата мъже дори спят един до друг в бункера на президента, често след нощ, прекарана в игра на тенис на маса или гледане на класически филми. В ранните сутрини те вдигат тежести заедно, като едрият, висок над 180 см Йермак вероятно добавя повече тежести към щангата, отколкото дребничкият Зеленски. След това Йермак работи усилено в продължение на много часове в кабинета си, два етажа под този на президента. „Вече няма път към Зеленски, който да заобикаля Йермак“, каза на Милър един бивш началник на кабинета на украински президент. „И това е проблемът.“

Когато Зеленски пристигна във Вашингтон преди две седмици за поредната среща в Белия дом с Тръмп, Йермак беше там на пистата, „посрещайки“ украинския лидер, докато той слизаше от самолета. И ето го по време на работния обяд с вътрешния кръг на Тръмп, седнал отдясно на Зеленски.

В седмиците преди това Йермак беше активен зад кулисите, подготвяйки украинския екип за поредната среща в Белия дом и изразявайки надежда - фалшива надежда, както се оказа - че Тръмп е готов да даде на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“.

Няколко анализатори приеха скорошната среща, която се изроди в препирня при закрити врати, като доказателство, че Йермак не разбира правилно Вашингтон и дава лоши съвети как да се управляват отношенията с Белия дом. Те посочиха и срещата на Зеленски с ръководителите на ястребови американски мозъчни тръстове, повечето от които се противопоставят на консерватизма на Тръмп в рамките на MAGA (Въпреки че има значение за глобалната политика на преструктуриране) - очевидна загуба на ценно време и евентуално раздразнение за служителите на Белия дом, които подкрепят сдържаността във външната политика.

Тази линия на критика не е нова. През юни POLITICO съобщи за презрението на американския елит към Йермак от двете партии и широко разпространеното мнение, че той е „неинформиран за американската политика, груб и прекалено взискателен към американските чиновници“.

И все пак, колкото и антипатия да предизвиква от американския елит, Ермак е хитър политически играч и в крайна сметка той и Зеленски получиха голяма част от това, което искаха от пътуването си. Въпреки че Тръмп се отказа от доставката на „Томахоукс“, президентското махало се обърна срещу Русия. Предварително обявената среща на върха между Тръмп и Путин в Будапеща беше замразена, САЩ отмениха ограниченията за изстрелване на ракети, предоставени от Запада, от Украйна към Русия, а Тръмп обяви първите санкции срещу Москва от втория си мандат.

Но макар Йермак да успява да постигне политически победи и да прокара обнадеждаващ наратив за приближаваща победа над Русия, този наратив все повече се опровергава от влошаващата се бойна ситуация. Въпреки всички успехи на Йермак в осигуряването на западна подкрепа, неговите машинации вероятно са направили всяко бъдещо дипломатическо решение с Русия по-малко вероятно. А без договорено споразумение е малко вероятно Украйна да оцелее като суверенна и демократична, макар и орязана, държава.

Помислете за настояването на украинците за тристранна среща на лидерите с Тръмп, Зеленски и Путин. Искането разтревожи Кремъл, който предпочита подготвителни срещи за уточняване на подробностите, преди тримата президенти да се съберат, за да подпишат споразумение. Някои американски експерти препоръчват и серия от срещи на по-ниско ниво, за да се проправи пътят за среща на върха за мир. В крайна сметка е доста малко вероятно тримата президенти, ако се срещнат, за да финализират следвоенно споразумение, да постигнат съгласие по трудни въпроси, като например колко широка трябва да бъде демилитаризираната зона в Източна Украйна. Но самият Тръмп е прегърнал идеята за водене на разговори на президентско ниво, създавайки възможност за Киев. Настоявайки за такава среща на върха, украинското правителство може да се представи като сътрудничещо на американския президент, а Путин - като непримирим противник на дипломацията. Ермак майсторски използва тази възможност, но по този начин помогна за забавяне на дългия и труден дипломатически процес, който може да е необходим за прекратяване на война, която продължава да опустошава Украйна.

Ермак също така трупа краткосрочни политически победи в безмилостната игра на украинската вътрешна политика.

По време на кампанията през 2019 г. Зеленски беше заобиколен от свита лоялни и компетентни подчинени, много от които бяха отхвърлени, тъй като Ермак елиминира политическите си съперници и осигурява повишения за лични съюзници на високи позиции. Широко се смята, че той е инстрицирал отстраняването на Валери Залужни - който се превърна в политическа заплаха за Зеленски, след като постигна почти митична популярност, командвайки украинската армия в началото на войната - изпращайки го в Лондон, където служи като посланик.

Андрю Дей