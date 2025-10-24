Избори засега не се очертават, Радев е временно отбит

Парламентарното мнозинство ще се наложи да изясни няколко позиции

Избори засега не се очертават, Радев е отбит. Поне временно. Цената е ясна, мисля.

Сега, като имаме ясно заявено парламентарно мнозинство, а не плаващо, можем да гледаме направо към президентските избори, а там всъщност се случва нещо много позитивно. Когато имаме това мнозинство, което има към 1 милион гласа, то автоматично печели втори тур, дори да се конкурира на първи. Това значи, че президентските избори ще са абсолютен тест да се види кой предлага алтернатива, кой не може и кой най-успешно може да концентрира опозицията около себе си. За целта ще трябват ясни, надпартийни идеи, което е много добре за всички ни - няма как да се промъкне някой без това.

Припомням, че на миналите избори общо гласували са 2,5 милиона души, така че ако някой иска да бие на втори тур не може да го направи самостоятелно, не може дори и в съюз с още 1 друг играч - трябва широка, мащабна коалиция на всички.

Същевременно, от страна на парламентарното мнозинство ще се наложи да изяснят няколко позиции. Да се подкрепят в момента е едно, но ако официално са „заедно“ на президентските избори на втори тур, ще трябва да се изяснят разликите като например за данъците - прогресивен или плосък.

Така че президентските избори абсолютно вече могат да оформят случващото се у нас. Към това добавям и, че ако правителството издържи до края на мандата, значи ще натежи и кой има реална основа, подкрепа, симпатизанти и идеология, а временната емоция, ефектът на „спасителя“ и на „новия“ ще отслабнат. Отново, това е добро развитие дългосрочно, понеже има шанс да избегнем това, което стана със Слави и Киро.

Иначе всичко може да се преобърне ако пролетта бюджетът просто няма как да се закърпи и правителството рухне. Но мисля, че минимум ще са избори 2 в 1.