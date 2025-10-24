Неудобни думи за опозицията

Само стените в Европейския парламент чуха опозиционните вайкания

Ясен е резултатът от едногодишното опозиционно кокошинене. И той е, че управляващата коалиция ще управлява още 36 месеца. Едва ли опозицията е доволна от този резултат. Но би било честно, ако признае, че има съществен принос за него. Защото тя пет пъти за по-малко от година поиска вот на недоверие на правителството и пет пъти го загуби. Което само доказа слабостта ù. Същевременно кажи речи всеки ден организираше протести и така изхаби от употреба този важен опозиционен инструмент. При това го използваше срещу независимата съдебна система, което бе крайно непочтено. Най-често опозиционните атаки бяха насочени към лидера на една от управляващите партии и към колегата му от партията, която подкрепя правителството, но без да участва в него.

Странно е, че опозицията настояваше тази подкрепяща партия също да стане опозиционна. Но нали партиите трябва сами да определят своето поведение, а не да се водят по чужд акъл? Явно опозицията не знае тази демократична истина и смята, че тя може да определя поведението на други партии и техните лидери. Същевременно тя не престана да прави реклама на своите опоненти и те вече се ползват с още по-голямо обществено доверие.

След тези опозиционни грешки резултатът е налице - предстои управляващите партии да управляват още три години. Въпреки това опозицията не трябва да губи надежда. Нека продължи да си опозиционерства, но и да се опита да поправи грешките, които допусна. Защото правителство, което изкарва пълен мандат е доказателство за водена правилна политика, но и за погрешна такава от страна на опозицията. Ако опозиционната политика е била правилна, правителството не би трябвало да изкара пълен мандат.

Европейският парламент каза същото по свой начин. Евродепутатите бойкотираха един дебат, поискан от български депутати от опозицията и демонстративно напуснаха пленарната зала. Така само стените чуха родните опозиционни вайкания. Нещо повече. Представители на българската опозиция допуснаха голямата грешка да клеветят страната ни, което в Европарламента се смята за много недостойна и омерзителна проява. Според достоверни източници някои евродепутати дори са казали, че ако конкретно партията „Продължаваме промяната“ и нейните подгласници от „Демократична България“ продължат с тази си погрешна политика, то не е изключено управляващата сега у нас коалиция да изкара и още един мандат в периода 2028- 2032 година, като към нея тогава коалиционно се присъедини и партията, която сега само подкрепя правителството, но без да участва в него. Казали са това, защото имат дългогодишен опит. И той им казва, че когато опозицията действа погрешно, управляващите обикновено изкарват по още един управленски мандат. Аз си помислих същото, а и последните социологически проучвания показват такава тенденция. И това е лоша новина за родната опозиция.

Очевидно е, че опозицията у нас се нуждае от промяна. Има политолози, които прогнозират, че такава ще настъпи, когато към нея се присъедини „нероден Петко“ - бъдещата партия, която от дълго време се кани да създаде президентът, който изкара и двата си мандата опозиционно. Това е може би надеждата, която все още крепи на опозиционната повърхност основните опозиционни партии ПП-ДБ и „Възраждане“. Те отсега тръпнат от вълнение и вече си представят как тоя „Петко“ влива свежи сили в техните опозиционни редици. Но аз мисля обратното, а именно, че пръкването на поредната опозиционна партия ще доведе до още по-голяма неразбория и грешки в опозиционните редици, и те съвсем ще объркат строя.

Налага се да поживеем и да видим кое как ще бъде. А засега е това, което е: управляващите си управляват, а опозицията греши.