Агент „Краснов“, а?

Тръмп показа дозирана „симпатия“ към Москва, за да ги докара на масата на преговорите

Президентът на САЩ плавно и с хирургична точност оряза всички пазари и съюзници на Кремъл

Много се забавлявам, когато чета родните либерални и русофилски анализи, преразкази, съчинения и разсъждения на тема Тръмп. С някои дребни изключения, повечето говорители от тези сектори изглеждат със сходно ниво на нелепост, с каквото бих се накичил аз, ако се пънех да коментирам състезания по маратонско бягане или висок скок.

Единственият начин да сме сигурни какво няма да се случи е да четем какво говорят повечето родни либерал-прогресисти или русофили по отношение на Америка.

Ако бях хазартен човек, щях всеки път като видя определени „геополитически корифеи“ по медиите да пророкуват нещо, да слагам по пет лева на обратното и досега да нямаше да има за какво да се занимавам с бизнес и да работя по 100-120 часа седмично. Освен за хоби, разбира се. Институтът за грешни прогнози работи на пълни обороти и е изненадващо неосъзнаващ собствената си ирелевантност.

Прочее, един важен щрих преди да продължим нататък - защо слагам под общ знаменател родните либерал-прогресисти и русофили? Защото и двата балона не познават Америка. Ама въобще не я познават. Дори и да са ходили там, то са били на екскурзия и са видели 2-3 неща, които не са разбрали. А мнозина дори не са стъпвали на американска почва, но си позволяват да раздават крайни и категорични оценки какво щяло било да се случи там. Другото общо между тях е, че ако приемем, че не познават Америка, но поне знаят географски къде се намира, то по отношение на Тръмп за тях той се намира на чужда и непозната планета. Не разбират нито поведението му, нито ходовете му, нито начинът му на мислене и словополагане. Terra incognita. Колкото и да не им се иска и на двата балона, помежду им на тема Америка има твърде много общо и почти нищо, което да ги отличава. Та, казано разговорному, дали говори копейка или соросоид на тема Америка и най-вече на тема Тръмп, обективната реалност не показва да има някаква съдържателна разлика. Все са в грешка и все не разбират какво се случва.

Ето един пример, да не кажат, че съм голословен. По темата с Русия и двата лагера сбъркаха по един впечатляващо нелеп начин. Русофилите бяха решили, че Тръмп е техен. Новият световен ред те го разбраха като някакво „завръщане“ на Русия на сцената. Затова и пуснаха тая глупотевина с „агент Краснов“. Същата глупотевина я прегърнаха либерал-прогресистите, но с обратен знак - ето, видите ли, Тръмп бил пробит от вездесъщите руски служби и, моля ви се, той работел за Путин. Помните ли я тази родна инициатива срещу „тръмпутинците“? Това беше нагледно доказателство как някой може да се храни с руска пропаганда, докато уж се бори срещу нея. Като я пуснаха руснаците, а либералите мултиплицираха тази опорка, носеща остротата на чувал с картофи, ние, които все пак познаваме реалностите и се информираме за случващото се от първа ръка, а не от Първи канал или CNN, доста се посмяхме.

За всеки що-годе информиран човек беше ясно, че няма нищо такова. Никаква връзка няма между Тръмп и Путин, камо ли субординационна в полза на Кремъл, на каквито внушения се нагледахме. Не само това, ами доста мои влиятелни приятели Отвъд океана се подсмихваха многозначително. Защото всички знаехме какво се случва. То беше и е очевидно. Тръмп показа дозирана „симпатия“ към Москва, за да ги докара на масата на преговорите. Когато е ясно, че има шанс за мир и то траен, руснаците в тази ситуация имаха два възможни хода - или да приемат условията и да спрат агресията си в Украйна, или да отхвърлят условията и да е безапелационно ясно на цялата световна публика, че те не искат мир, а действат като агресор, който е дошъл с огън и меч да завзема свободна държава. Руснаците избраха второто. Това направи изключително лесно за отбора на американския президент да отключи следващите си ходове.

Тръмп, докато на думи ласкаеше Кремъл, методично режеше съюзниците им. Нали всички видяхме показното, което Белия дом изнесе на Иран? На аятоласите им беше преподаден урок по геополитика - като искаш нещо, което няма как да имаш (в техния случай ядрено оръжие), просто ти се случва случка. Паралелно с това Тръмп натисна Индия и Китай, за да им покаже с какви очи гледа Америка на потребяването на руски енергоносители. След отказът на Путин да седне на масата на преговори, това даде възможност на Тръмп да сложи унищожителни санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, които мигновенно доведоха до тотално дезинтересиране на Индия и Китай от търговията с газ и петрол между тях и Русия. Отделно „Лукойл“ вече панически разпродава международните си активи, защото разбира, че ако не ги продаде сега срещу пари, утре ще ги предаде без пари. Към това добавете и факта, че Мадуро е пътник и Венецуела няма повече да е в руската орбита и ще стане ясно какво се случва. Тръмп плавно и с хирургична точност оряза всички пазари и съюзници на Кремъл. А междувременно ОПЕК държи петрола евтин. Евтин петрол означава Русия без кеш.

Казвал съм го на приятели, включително съм го намеквал и публично, многократно в последните месеци - няма друг президент на САЩ, който да е способен да смаже руските амбиции толкова категорично, колкото Тръмп може да го направи. Мисля всички добре разбират какво означава изречението на американският президент, че САЩ не са особено впечатлени от поредната далекобойна руска ракета, тъй като Америка разполага с ядрени подводници до бреговете на Русия. Путин и обкръжението му подцениха Тръмп. Същото направиха родните русофили. Същото направиха и родните либерал-прогресисти. Резултатът е все един и същ - когато допускаш грешка от такъв мащаб, следват неприятни последици.

Надявам се, когато се коментира Америка и най-вече Тръмп, да се прилага малко по-обективен подход. Никой не е длъжен да го харесва. Но да си правиш изводи за поведението му на база личните си симпатии или антипатии, означава, че не си анализатор, а агитатор. Ти си фен на някой футболен отбор и викаш в негова подкрепа, после викаш срещу съперниците му. Но не си анализатор. Въобще, гледайте резултатите. Оставете кой какво казал, кой на кого намигнал, кой какво намекнал. Резултатите са важни. В момента имаме силен американски президент, който приключи иранската заплаха, спря 8 войни за 8 месеца и който твърдо е решил да спре войната в Украйна. Това ще се случи. Ще се случи при условията на силния. В случая това е Тръмп. Другото е вятър в устата и пара в свирката.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.