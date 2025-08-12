МВнР отрече да се открива руско консулство до щаба на Военноморските сили във Варна

Генералното консулство на Руската федерация в град Варна не е закрито, в тази връзка не е в ход процедура по неговото откриване. Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване дали в МВнР е постъпило искане от страна на Русия за откриване на Генерално консулство във Варна, пише БТА.

"Решение за предоставяне на разрешение за ползване на сграда, по искане на Руската федерация, ще бъде взето в съответствие с установените процедури за съгласуване между компетентните български институции и съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения", обясняват от ведомството.

По-рано днес от „Демократи за силна България“ казаха, че са получили данни, според които Руската федерация чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до МВнР, е поискала разрешение – под формалния предлог за „процедура на реципрочност“ – за откриване на Генерално консулство във Варна. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Козлодуй“, едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България, казаха от партията.

В края на февруари министърът на външните работи Георг Георгиев каза, че не е искано съгласие от българските институции за възобновяването на дейността на руското консулство във Варна. През март Георгиев съобщи, че Руската федерация разполага с 22 дипломатически и 22 административно-технически служители в България.