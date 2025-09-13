Менюто на Джокович – силна хидратация и никакво кафе

На 38 години Новак Джокович продължава да бъде със статут на професионален спортист. Тенисистът отказва да остави ракетата, въпреки притежанието на рекордните 24 трофея от Големия шлем и вече наличната доминация на младото поколение в лицето на Карлос Алкарас и Ян Синер. Вместо това Джокера продължава да следва дневния си режим и мечтае за поне още един триумф на корта. Сега той разказа и тайната на своето дълголетие, включващо и специално хранително меню.

„Всеки ден, в който се събудя, съм благодарен, че имам още една възможност да живея – обясни Новак пред TheTennis101. – След това идва време за хидратация. Първо пия хладка вода с лимон и сол. Имам формула за хидратация, нещо повече от просто вода, за да попълня електролитите и минералите. Обичам да ям плодове и да пия смутита. Мога да ям фурми по цял ден. Слагам ги и в смути, бих добавил

различни семена и разнообразни плодове. Слагам суперхрани, мака на прах, спирулина. Имам зелена смес на прах, в която са всички тези съставки, сред които и водорасли, но те имат добър вкус, защото са смесени с другите и това ме прави щастлив.“

Спирулината е синьо-зелено водорасло, признато за суперхрана поради високото си съдържание на антиоксиданти, протеини, витамини и минерали. То предлага ползи за имунната система, енергията и намаляването на оксидативния стрес.

Джокович подчертава, че не пие кафе, а от време на време си позволява зелен чай, който също съдържа кофеин. Допълва, че обича да практикува различни спортове, за да поддържа формата си – футбол, баскетбол, плуване, падел.