Григор с родата, Ейса на концерт

Григор Димитров и Ейса Гонсалес още не са семейство и няма нужда да празнуват заедно Бъдни вечер. Най-добрият ни тенисист избра традиционен начин да отбележи Рождество – с родителите си Димитър и Мария. Макар и не в родния Хасково, в Дубай, където се подготвя за предстоящия сезон.

А през това време мексиканската актриса и певица се появи на концерт и привлече вниманието. На сцената не бяха „Колдплей“, а „Бен Бъни“, но ефектът беше същият – Ейса танцуваше толксова горещо около колегата си Диего Бонета, че мексиканските медии го изтълкуваха като неуважение към приятелката Рената Нотни, който в един момент наистина дръпна за косата актьора, за да не го остави да се подхлъзне по чара на Ейса...