Порното съсипа брака на златната Никола Адамс

Бракът с порно актриса се оказа сложно предизвикателство дори за Никола Адамс. Британската звезда в женския бокс нашумя като първата олимпийска шампионка при дамите с титла в Лондон през 2012 г., когато преодоля по пътя си и Стойка Кръстева. А в Рио през 2016 г. взе още едно злато преди да спечели куп победи на профи ринга и да се превърне в знаменитост от серия риалити формати на Острова.

В един от тях, посветен на танците, се яви в еднополова двойка заедно с друга жена, а по-късно сключи и еднополов брак – с 15-години по-младата Ела Бейг. Професията на булката – създател на съдържание за възрастни (порно), обаче се оказа камъчето, което обърна каляската на семейството и разтърси таблоидите на Острова.

„Винаги съм подкрепяла кариерата на Ела и изборите, които е правила, включително работата й в Онлифенс – обяви Никола Адамас по повод развода. - Но с каквото и уважение да се отнасям към заниманията й, не мога да отрека, че те оказаха влияние на нашата връзка“.

Двете имат двегодишен син, Тейлър Нейт, роден от Ела Бейг след инвитро оплождане. Оттогава обаче датират и първите пукнатини във връзката им, които двете се опитват да запушат с терапия при психолог – първоначало съвместна, впоследствие и поотделно.

„Винаги съм смятала себе си за психически силен човек, но тази ситуация се оказа предизвикателство по много различни начини – обяснява още Адамс. - Да си родител променя перспективата ти и аз трябваше да се опитам да съм честна със себе си и със своето отношение към това кое е най-добре за нашето семейство. Решението да се разделим дойде постепенно. Трябваше ни време, за да разберем доколко устойчива може да е връзката ни. След психотерапията и двете се съгласихме, че най-добре е да поемем по различни пътища. Все пак се опитваме да запазим добри отношения и да дадем семеен уют на нашия син...“