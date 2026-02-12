"В очите на Борислава виждам твоя поглед": Ники Михайлов с трогателни думи към баща си Боби на празника

Още по темата: Инсулт покоси Боби Михайлов 24.11.2025 14:00

Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща

Бившият вратар на Левски и националния отбор по футбол на България Николай Михайлов отправи трогателно послание към своя баща - героят от САЩ'94 Борислав Михайлов. На 12 февруари дългогодишният президент на Българския футболен съюз празнува рожден ден, но тържество няма да има, тъй като Михайлов Старши продължава да е в тежко здравословно състояние в болница. В края на ноември миналата година инсулт покоси легендарния български вратар.

Ники изрази признателността си към "Старши" и честити празника му с публикация в социалните мрежи с доза тъга, говорейки за "празник през скръбта от безвъзвратността". Към поста си той прикачи и умилителна снимка на баща си Борислав с внучката Борислава, кръстена на него, от времето преди инсулта.

"Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве... да бъдем около теб, колкото може повече... Честит бъди… Чакаме те! ❤️ ОБИЧАМЕ ТЕ!❤️", написа Ники Михайлов навръх 63-ия му рожден ден.

Съпругата Ники, популярният модел Николета Лозанова също поздрави своя свекър, публикувайки кадър от италианския град Милано, на който дядо Боби купува балон за внучката си.

"Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива! Днес празнуваме теб, най-добрият дядо. Бори се. Чакаме те у дома", пише Лозанова.