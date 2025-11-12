Снукър турнирите през ноември - какво мина и какво предстои?

Намираме се в разгара на сезон 2025/2026 от света на снукъра, като към момента всички погледи са насочени към английския град Лестър, където се провежда поредно издание на турнира “Шампион на шампионите”. Макар и надпреварата да не носи точки за ранглистата, тя се счита за изключително престижна, тъй като събира на едно място 16 от най-добрите играчи в света.

Ето какво се случва в световния снукър календар, що се отнася до настоящия месец.

Международният шампионат и първата титла на У Идзъ

Китай трайно се утвърждава като един от доминантите на световния снукър, нареждайки се веднага след Великобритания. Международният шампионат, проведен в Нанджин, потвърди това по най-гръмкия възможен начин.

Младият У Идзъ (на снимката), едва на 22 години, сензационно спечели първата си ранкинг титла, побеждавайки ветерана Джон Хигинс с 10-6 на финала.

Това събитие не само изстреля ново китайско име в елита, но и доказа, че снукърът е на прага на нова епоха, в която Азия вече не е просто “екзотика”, а нещо много повече.

“Шампион на шампионите” - битката на титулованите

Веднага след Китай, светът на снукъра се насочи към Лестър, където “Шампион на шампионите” събира шестнадесет от най-успешните играчи на сезона. Турнирът няма ранкинг точки, но е сред най-престижните събития в календара - покана получават само онези, които вече са вдигали трофей през годината.

Сред участниците са Джъд Тръмп, Джао Синтун, Марк Уилямс, Нийл Робъртсън, Джон Хигинс, Джак Лисовски и други звезди, които олицетворяват съвременния снукър.

Неслучайно мнозина го наричат “турнир на егото” - тук всеки има какво да доказва, дори след десетки титли.

Riyadh Season Snooker Championship – златната топка и милионният бонус



След Англия турът продължава към Саудитска Арабия, където се провежда едно от най-иновативните събития - Riyadh Season Snooker Championship.

Турнирът впечатлява с огромен награден фонд от над 785 000 британски лири, бонус от 1 милион за “златен” брейк от 167 точки и впечатляваща компания от снукър шампиони: Рони О’Съливан, Нийл Робъртсън, Джъд Тръмп, Марк Алън, Джон Хигинс и Кайрън Уилсън.

Тук спортът среща спектакъла - сцената е като от филм, а публиката аплодира не само победите, но и шоуто. Турнирът е част от стремежа на Саудитска Арабия да се утвърди като нов глобален център за елитни спортове, редом с Формула 1 и бокса.

UK Championship - началото на Тройната корона

В края на ноември светът на снукъра насочва поглед към Йорк. UK Championship е един от трите най-важни турнира в годината, заедно с Masters и Световното първенство в Крусибъл.

Наградният фонд на шампионата на Обединеното кралство надхвърля 1.2 милиона лири, а победителят прибира 250 000 лири. И още по-ценно - място в историята.

Миналогодишният шампион Джъд Тръмп пристига като фаворит, но конкуренцията е по-ожесточена от всякога. Събитието в Йорк е своеобразен барометър - показва кой е в реална форма преди зимната кулминация на сезона.

Ветераните не слизат от сцената, а китайската инвазия продължава

Сезонът досега е белязан и от възраждането на ветераните. През годината Марк Уилямс доказа, че класата е вечна, а Нийл Робъртсън показа, че опитът все още е незаобиколим фактор. Легендарният Рони О’Съливан отново напомни защо е наричан гений, като се отличи с два максимума в един мач.

Същевременно новата генерация китайски играчи започва да се утвърждава като сериозна сила.

Джао Синтун, Сяо Годун и У Идзъ вече печелят титли, докато по-младите като Бай Юлу навлизат уверено в мейнстрийма. Турнирите, провеждани в Китай, се превърнаха не просто в логистична спирка, а в епицентър на глобалния снукър.

Поглед напред: финалният спринт към Тройната корона

Ноември завършва, но сезонът тепърва влиза в най-важната си част. След Шампионата на Обединеното кралство предстоят “Мастърс” и Световното първенство, където се създават легендите.

Формата, постигната през ноември, често предопределя кой ще бъде фактор през пролетта. Именно затова турнирите от този месец са решаващи - те подготвят сцената, определят фаворитите и показват кой е истински готов за голямата сцена в Крусибъл.

