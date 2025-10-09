НСА изпрати звезден випуск абсолвенти

На 9 октомври на тържествена церемония в Национална спортна академия „Васил Левски“ близо 300 абсолвенти получиха дипломите си за бакалаври и магистри. Сред тях се открояваха множество емблематични спортисти.

„Изборът, който направихте, е правилен. Оттук нататък бъдещето е пред вас, защото Национална спортна академия в своето повече от 80-годишно съществуване е доказала, че е висшето училище на успелите. Направихте много важна стъпка към него, придобивайки образователно-квалификационна степен. Пожелавам ви днес да изпитате радостта и удовлетворението от собствените си успехи!“, заяви в приветствието си ректорът на НСА проф. Красимир Петков.

По традиция именитите спортисти на випуска получиха дипломите си лично от ректора. Сред бакалаврите бяха световно известният цирков акробат Енчо Керязов, който понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол, световният шампион по карате шотокан за мъже Валентин Георгиев – носител на титлата „Спортист на годината на НСА за 2022 г., един от най-добрите ни футболни вратари към момента Светослав Вуцов, европейският вицешампион по борба свободен стил за мъже Микяй Наим. Поради ангажименти с подготовката си не успяха да присъстват най-успешният ни състезател по ски-скок Владимир Зографски, двукратната европейска шампионка по кикбокс и двукратна европейска шампионка по таекуондо ITF Катрин Гемкова, тенисистът Димитър Кузманов, футболистът Преслав Боруков - състезател на португалския клуб „Маритимо“ и др.

Емблематични спортисти се дипломираха и в магистърските програми на НСА. Звездата на световния сноуборд Александра Жекова-Пеев завърши „Спортна психология“, медалистът от световно първенство по олимпийско таекуондо WTF за мъже Владимир Далаклиев / 5,87 / - програма „Спортен мениджмънт“, а Надежда Алексиева, една от най-успешните български състезателки по биатлон, носителка на един сребърен и два бронзови медала от световни първенства - програма „Спорт, фитнес, здраве“.



Ректорът на НСА проф. Красимир Петков връчи дипломите и на завършилите с най-висок успех абсолвенти на трите факултета. Сред бакалаврите първи по диплома се оказаха: Денислава Георгиева (успех 5,90) - факултет „Спорт“, Снежана Митова (успех 5,93) - факултет „Педагогика “ и Йоанна Ангелова (успех 5,82) - факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“.

Отличници при магистрите бяха отново три дами: Мирела Георгиева (6,00) - програма „Спортна психология“ към факултет „Спорт“, Мишел Хюбнер (6,00) – програма „SPA култура, източни и аква практики“ към факултет „ОЗЗГТ“, и Йорданка Димитрова (5,98) - програма „Младежки дейности и спорт“ към факултет „Педагогика“.

Водещ на церемонията бе зам.-ректорът по учебната работа доц. Христо Андонов, а дипломите връчиха деканите и заместник-деканите: доц. Емил Атанасов и доц. Иван Славчев – факултет „Спорт“, доц. Вера Антонова и доц. Тодор Маринов – факултет „Педагогика“, проф. Николай Попов и доц. Кръстьо Згуровски – факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“.

Стотици снимки запечатаха паметната церемония, а академичното ръководство, близки и приятели пожелаха на дипломантите успех и вдъхновение по пътя към желаната професионална реализация.