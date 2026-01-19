Овечкин бойкотира инициатива на "Вашингтон Кепитълс" в подкрепа на ЛГБТ общността

Капитанът на "Вашингтон Кепитълс" Александър Овечкин отказа да участва в митинг в подкрепа на ЛГБТ по време на мач от редовния сезон на Националната хокейна лига срещу тима на "Флорида".

Мачът се проведе в нощта на 18 януари и завърши с победа с 5:2 за "Пантерите".

Като част от инициативата, хокеистите на "Вашингтон Кепитълс" използваха тиксо с цветовете на дъгата върху остриетата на стиковете си. Овечкин обаче излезе на леда с обичайната си екипировка, като избра да не се присъедини към инициативата.

40-годишният руски нападател е във "Вашингтон Кепитълс" от 2005 г. Миналия сезон Овечкин постави рекорд за всички времена в НХЛ по голове в редовен сезон, изпреварвайки канадеца Уейн Грецки. В момента нападателят има 917 гола. Той спечели Купа Стенли с "Вашингтон кепитълс" през 2018 г.