Тийн секс кукла? На 44 Анна отново е майка

Преди 25 години Анна Курникова беше може би най-сниманата жена в света. Днес на 44 е многодетна майка, водеща тих и спокоен живот в Маями. Не съвсем обикновен – бившата тенисистка от Русия е съпруга на поп звездата Енрике Иглесиас, а семейният им уют е скрит зад 4-метровата ограда на имението им, в което отглеждат четирите си деца. Първи на света се появиха близнаците Люси и Никълъс, сега на 7 години, последва ги Мари, вече 5-годишна. А през декември, вече на 44, Анна пусна снимка на четвъртото си дете.

„Моето слънчице!“, бе текстът към фотото, което е едно от малкото откъслечни парчета информация за живота на звездното семейство. Докато Енрике, вече на 50 г., все още се появява на сцената и обикаля света, за да радва феновете си, съпругата му пази чара си за „вътрешна употреба“ и почитателите й, толкова многобройни навремето, може вече са я позабравили...

А докато беше на корта, Курникова беше истински магнит за внимание от всякакъв вид. Най-откаченият й преследвач дори се опита да се удави в басейна й с надеждата, че тя ще го спаси... Талантът й с ракетата, но най-вече външният й вид, привличаха тълпи папараци до момента, в който, само на 21 г., реши да сложи край на кариерата си. Още тогава сама признава, че се страхува от твърде голямото внимание на хора, чиято обсесия не разбира, но със сигурност е предизвикала.

„Във всяка страна, в която ходя, имам различно гадже и целувам всичките“, беше една от репликите й пред таблоидите, които разпалваха допълнително огъня около нея. Медии като „Спортс Илюстрейтед“ не се свенят да я обявят за „най-секси жена на света“, когато е само на 16, а фотосесиите с нея се със заглавия като „Тийн секс кукла“...

Така се стигна до 2001 г., когато се снима във видеоклип към песен а Енрике Иглесиас. И слухът, че са гаджета се прибави към останалите... до момента, в който стана ясно, че наистина са заедно и то задълго.

Така върховете й в тениса останаха полуфиналът на Уимбълдън от 1997 г. и 8-ото място в ранглистата. А връзката им продължи и бе старателно укрита от вниманието на публиката.

„Не сме обявявали пред света, че правим сватба, но това не означава, че не сме женени“, заяви загадъчно наскоро певецът преди две години. Това съвпадна с появата на папарашки снимки на Анна в инвалидна количка, разпалили още слухове за тайния живот на семейството. При това сегашните снимки на новото семейство щастие са първите от Анна след изненадващите кадри отпреди две години, когато се появи в инвалидна количка.

А наследството й на корта остава по-внушително от конкретните постижения. По стъпките й тръгна цяло поколение тенисистки от Русия, начело с Мария Шарапова, които видяха, че тенисът може да им донесе по-хубав живот.

„Тенисът стана много популярен в Русия, особено женският – твърди бившата шампионка от Ролан Гарос Светлана Кузнецова. - Всички вървяхме по стъпките на Анна. Винаги я защитавам, когато някой каже: „Но тя така и не спечели турнир“. Какво от това? А вие печелили ли сте, държали ли сте изобщо ракета, били ли сте в топ 10? Тя беше, а освен това създаде прекрасен образ на тениса не само в Русия, но и в цял свят“.