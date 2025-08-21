Министър Иванов: Автомагистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември

Автомагистрала (АМ) "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември. Това стана известно след инспекция на довършителните дейности по магистралата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС), ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и народни представители.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".