Опасност на пътя в София: Биволи изкачат на улицата и предизвикат катастрофи

Тежък инцидент с бивол край София – животното се озовало върху капака на автомобил, движещ се по "Челопешко шосе". Случаят е от края на миналата седмица. След удара колата е смачкана, а жената, която шофирала, е с тежки травми на гръбначния стълб.

"Около 22:30 ч. завих от "Ботевградско шосе" по "Челопешко шосе". Може би на километър след отбивката излезе стадо едър рогат добитък – около 6-7 бивола. Нямаше вариант да не се ударя в някой от тях. Много хора се свързаха с мен и казаха, че този проблем е ежедневен", сподели пред NOVA потърпевшата Веселина Перфанова.

След удара жената отива в болница "Пирогов". Оказва се, че има проблем с прешлените на гръбнака и врата.

Веселина настоява, че се е движила в участъка с не повече от 30 км/ч.

При предишни инциденти в района с едър рогат добитък е установено, че животните са на Недялко Костов, който единствен има животновъдно стопанство в региона.

От Столичната община твърдят, че от 2020 г. досега са направени 8 проверки на въпросното стопанство. Съставени били три акта за нарушения, с което правомощията на СО се изчерпвали.

От Българската агенция по безопасност на храните коментират, че за да установят чие е блъснатото животно, трябва да бъде проверена ушната му марка. За целта ще съдейства полицията. Проверка на място показала, че електропастирът е изправен.

Опитът на служителите на БАБХ да влязат в стопанството бил неуспешен, тъй като не се свързали със собственика. Инспекторите настояват, че ще се върнат на мястото с полиция.

Веселина Перфанова казва, че ще си търси правата, за да не се стигне до фатален край при следващия подобен инцидент.