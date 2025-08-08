Министър Караджов е възложил проверка заради случай на семейство с трудноподвижно дете, свалено от борда на самолет

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е възложил на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да извърши проверка по случай, при който семейство с трудноподвижно дете на 9 години е свалено от борда на самолет заради батерията на количката му. Това става известно от позиция на министър Караджов, изпратена до медиите от пресцентъра на министерството.

„Получих информация за пореден скандален случай на летище “Васил Левски” – София от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията“, посочва министър Караджов във връзка със случая.

„Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите “не могат да се изолират”. Фактите, известни дотук обаче, казват друго – количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж. А, и бегла проверка на техническите ѝ данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача“, посочва още Гроздан Караджов.

В позицията се казва също, че благодарение на ръководството на летище “Васил Левски” – София, семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза през Мюнхен.

„И Lufthansa са казали „да“ на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет. Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета! Затова възложих на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна – ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация“, се посочва още в позицията на министъра.