Министър Караджов: Железницата трябва да стане гръбнакът на обществения транспорт

Целта на правителството е да превърне железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната, каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"От десетилетия той е недофинансиран и нереформиран. Срокът за реформата е до края на годината. Частните оператори имат шанс да направят нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна”, каза министърът.

Той увери, че „конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците”. Караджов подчерта, че до момента има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил постъпления да стане реален оператор на този тип услуги.