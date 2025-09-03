Митничари задържаха 20 кг сребърни кюлчета на "Капитан Андреево"

Митническите служители на граничен пункт "Капитан Андреево" задържаха 20 кг контрабандни сребърни кюлчета при проверка на лек автомобил с българска регистрация, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. Това е най-голямото количество контрабандно сребро, открито в лек автомобил на пункта от началото на годината.

Случаят е от 1 септември около 16.00 часа, когато лекият автомобил пристига на входящо трасе в страната от Турция за България. Водачът е пътувал сам. В зоната за митнически контрол той е заявил, че превозва само личен багаж. Автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват четири полиетиленови торби, съдържащи общо 20 кюлчета от бял метал. Те са били укрити под кашони с керамични изделия зад пасажерската седалка.

Според извършената експертиза от вещо лице, кюлчетата с общо тегло 20 000 грама са изработени от сребро проба 999,9 и проба 999,0. Общата им стойност възлиза на 43 800 лева (22 394,58 евро).

Контрабандните сребърни изделия са задържани. На водача на лекия автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административно наказателно