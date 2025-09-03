Ад на пътя край Симеоновград, челна катастрофа взе четири жертви (ОБНОВЕНА)

Тежка катастрофа в района на симеоновградското село Константиново. Сигнал за инцидента е подаден в 13,20 часа.

Загиналите на място са четирима, съобщи Диана Русинова, основател на Европейския център за транспортни политики.

На прав участък са се ударили челно два автомобила, има и ранени, които в момента се извозват с няколко линейки.

На място са и два специализирани автомобила на пожарната, които режат ламарините на смачканите коли, за да изведат пострадалите.

