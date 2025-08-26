Млад мъж на тротинетка рани пешеходец, после запали цигари

Гняв в социалните мрежи

Забелязано в София

Млад мъж, яхнал електрическа тротинетка, блъсна 52-годишен пешеходец. После спря, повика свой приятел и за да се успокои - запали цигара. През това време екип на Спешна помощ откара пострадалия в болница със съмнения за счупена капачка на коляното.

Сцената се разигра на бул. "Неделчо Бончев" в софийския квартал "Дружба", Тротинеткаджията е 29-годишен и не се знае как служителите на КАТ-София ще го накажат.

Както писа "Труд news", новите разпоредби на Закона за движение по пътищата, които изискват застраховка "Гражданска отговорност" за тротинетките, влизат в сила от 5 март 2026 г. Дотогава общините трябва да са изработили и наредби, в които указват местата, на които да се карат дъски с две колела, кормило и електрически двигател.

Снимките на пострадалия пешеходец и на водача, който го е блъснал, бяха публикувани днес в фейсбук от Европейския център за транспортни политики и предизвикаха гняв в социалните мрежи. Общото мнение беше ,че тротинетките трябва да бъдат забранени, пък ако щат, собствениците им да се жалват на Българския хелзинкски комитет.