Върнаха 16 000 лв. на измамена по телефона пенсионерка

Полицаи заловиха извършителя с плячката

Служители на полицейското управление в Долни чифлик върнаха 16 000 лв. на пенсионерка, която станала жертва на телефонна измама. 79-годишната жена дала спестяванията си, след като била подлъгана да съдейства на органите на реда за залавянето на престъпници. Светкавична реакция на полицията обаче довела до залавянето на ало измамника, у когото били намерени парите. Задържанията е на 26 години и няма предишни криминални прояви, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Оттам отново призоваха хората при никакви обстоятелства да не предават пари и ценности на непознати и при най-малко съмнение да звънят ведната на тел. 112.