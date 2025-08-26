Прокуратурата пак погва незаконните гонки в София (обзор)

Още по темата: Прокуратурата погва незаконните гонки в София 26.08.2025 10:20

След репортаж от Южната дъга на Околовръстното

„Състезатели“ се хвалят в социалните мрежи с високи скорости

Залагат и автомобили

Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство след репортаж за нерегламентирани автомобилни състезания по улиците на София. Популярен ютубер е заснел около 21.00 ч на 8 август гонка по Околовръстния път в отсечка от село Герман към ж.к. „Младост4“. На записа, излъчен по БНТ, се чува радостта на един от участниците, че в района няма камери, както и че полицаи ги спрели, но се разминало без последствия. Той споделя, че вече глобите му са станали 1000 лв. и даже може да му е отнета книжката.

По случая е направена проверка от „Пътна полиция“ при СДВР и оттам са предали материалите в прокуратурата, където е образувано разследване за престъпление от общ характер - пътно хулиганство.

Повече от 20 години младежи с автомобили и мотори си устройват гонки по софийските булеварди късно вечер и през нощта, но опитите да бъде спряно опасното забавление, удрят на камък.

Незаконните състезания се организират в социални мрежи, групи по интереси и дори при случайни срещи на бензиностанции. Част от тях са на Околовръстния път в района на Бояна и Драгалевци, булевардите „Рожен“, "България", "Цариградско шосе", "Черни връх" в посока ул. „Фритьоф Нансен“ и др. Залагат се големи суми и дори автомобили.

Друг тип забавление срещу пари е да прелетиш с бясна скорост на червен светофар и да оцелееш.

„При гонките и дрифтовете автомобилите стават абсолютно неуправляеми и могат да се превърнат в снаряди, които да отнемат човешки живот“, каза адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Глобата за гонки и дрифтове може да стигне до 3000 лв. и отнемане на книжата за 1 година. Ако обвинението е хулиганство, участниците в гонките могат да получат и до 5 г. затвор. Разследването за заснетата гонка се води в СДВР, разпитват се свидетели и назначени са експертизи.