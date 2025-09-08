Млад мъж скочи от Аспаруховия мост и оцеля по чудо

Мъж на 39 години скочи от Аспаруховия мост във Варна и оцеля по чудо, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

Драмата се разигра днес, 8 септември, навръх 49-годишнината от откриването на съоръжението.

Около 10:30 часа мъжът стигнал с лека кола „Мерцедес“ до моста. Спрял по средата, угасил двигателя, излязъл, метнал се през перилата и полетял.

Приземил се е на сушата, върху постройки, но е жив и е откаран в болница, където ще се уточняват травмите му, съобщиха от полицията.

Заради инцидента на моста в посока Бургас се образува голямо задръстване.

Между 5 и 7 самоубийци висят всеки месец на Аспаруховия мост във Варна. Това го извежда на първо място в света сред „мостовете на смъртта”. По данни на полицията от моста скачат в отвъдното между 60 и 80 души годишно.

Случаи на оцелели като днешния почти няма.