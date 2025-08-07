Морето взе две жертви за ден

Бурното море взе две жертви за един ден. В сряда, са се удавили двама мъже, на ивиците в Слънчев бряг и Несебър.

Първият случай е в района на плажа пред дискотека «Бедрум» в Слънчев бряг. Спасителят на пост № 4 , около 10. 30 ч, извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на мястото медицински екип обаче не успял да му помотне и констатирал смъртта му. Същият е с неустановена самоличност / видима възраст между 60 и 70 години, едро телосложение и рядка прошарена коса/, казаха от полицията.

Около 15.30 ч. в същия ден, в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент в района на плажа пред хотел «Four Points» в Слънчев бряг, при който спасителя на пост № 20 извадил от морето мъж в безпомощно състояние.

Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ той починал. Установено е, че тялото е на 93 годишен полски гражданин, дошъл да летува на нашето море.