Морски фестивал за празника на Варна

Започва маратон от концерти, спорт и изкуство

Ще има гонки с драконови лодки и уроци по сърф и гмуркане

Морски фестивал влиза дебютно в програмата за празника на Варна - 15 август. През целия ден на Аспаруховия плаж при вход свободен жителите и гостите на града ще могат да наблюдават гонки с драконови лодки и ветроходи, демонстрации на флайборд, джетове и да се включат в обучение по сърф, гмуркане, каяк, плажен волейбол, футбол, ръгби и да изпробват уменията си на ветроходен и гребен тренажори, съобщи зам.-кметът Илия Коев.

На Св. Успение Богородично започва и тридневен концертен маратон. Началото му е в 19:30 ч в Летния театър, където след церемонията по награждаване на новите почетни граждани ще пеят варненски хорове. Пред Операта ще тече класически концерт, а край Пантеона ще пеят DJ BOBO, DJ FABRIZIO PARISI&TIMAS, DARA, GERY-NIKOL, VENZY. Зарята ще е в 23:00 ч и ще трае 3 минути. През следващите два дни в Летния театър ще пеят Валя Балканска и таланти от детски школи, а в парка ще има концерт на варненски изпълнители.

Ден преди празника в Градската художествена галерия ще бъде открито Международното биенале на графиката с творби на автори от 59 държави, а на Морска гара ще е стартът на Международната ветроходната регата „Кор Кароли“.