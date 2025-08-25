Москва конкурира Лондон по цени на луксозни домове

Има голямо търсене от богати руснаци

Купувачите най-често са на 40-50 години

Поскъпването на луксозните имоти в Москва повиши цените им до стойността на подобни жилища в Лондон и Париж, пише Блумбърг. Много заможни руснаци използват имотите като убежище за парите си срещу инфлацията. Това води до покачване на търсенето и съответно до ръст на цените.

Продажбите на луксозни апартаменти в Москва на цени над 19 800 долара на кв. метър са се увеличили с почти 40% в рамките на година, показват данни на международна консултантска компания. Цените на луксозните жилища са се повишили с над 20 на сто. Заради голямото търсене, в Москва реализират редица проекти за строителство на луксозни жилища и вили.

Много от строящите се проекти за луксозни имоти се намират в централните райони близо до най-големите туристически атракции в града и включват големи паркове. Например цените на нови двуетажни вили с прозорци от пода до тавана, заобиколени от градини и граничещи с река Москва, започват от 25 млн. долара и достигат 45 млн. долара.

„Строителните компании започнаха да предлагат по-често изключително скъпи имоти в елитни сгради. Наблюдаваме голямо търсене на скъпи жилища с добри гледки“, коментира Дмитрий Халин, управляващ партньор в компания за недвижими имоти.

Повечето купувачи са на възраст между 40 и 50 години. Те обичайно са собственици на големи промишлени компании или са топ ръководители, но сред тях има и хора от сферата на информационните технологии, шоубизнеса и спорта.

В Русия голямо търсене на луксозни имоти има не само в Москва. Черноморският курорт Сочи е сред най-популярните локации за покупка на имоти от богати руснаци. Те не се отказват и от покупки на имоти в чужбина, като най-голямо търсене има към жилища на остров Бали и в Тайланд.