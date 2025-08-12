Над 100 глобени за паркиране върху плажове и дюни на Север

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна
Румънските нарушители масово се оплаквали, че нямат информация за забраната да паркират върху дюни, въпреки че край тях са поставени двуезични предупредителни табели

След двудневната акция на пет институции

90% от нарушителите са румънски туристи

Над 100 глоби за паркирани коли и каравани върху плажни ивици и дюни са наложени при акцията на пет институции на 6 и 7 по Северното Черноморие, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/. Нарушителите са били заловени на плажовете Дуранкулак, Езерец и Крапец, като 90% от тях са били румънски туристи. Въпреки че има поставени забранителни табели на български и английски език, масово те се оправдавали, че не били информирани и не знаели български. Много често табелите се премахват, но унищожаването на пясъчни дюни в защитените зони е престъпление, което съгласно българското законодателство се наказва с лишаване от свобода за срок до 3 г., коментира директорът на БДЧР инж. Явор Димитров. Той поясни, че до момента няма наложени ефективни присъди, но има глоби до 2500 лв.

Проверките, в които участват експерти от БДЧР, РИОСВ-Варна, МВР, Областна администрация-Добрич и Община Шабла, ще продължат до края на летния сезон, а през следващия ще са регулярни от 1 май до 30 септември.

