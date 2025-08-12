Над 100 глобени за паркиране върху плажове и дюни на Север

След двудневната акция на пет институции

90% от нарушителите са румънски туристи

Над 100 глоби за паркирани коли и каравани върху плажни ивици и дюни са наложени при акцията на пет институции на 6 и 7 по Северното Черноморие, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/. Нарушителите са били заловени на плажовете Дуранкулак, Езерец и Крапец, като 90% от тях са били румънски туристи. Въпреки че има поставени забранителни табели на български и английски език, масово те се оправдавали, че не били информирани и не знаели български. Много често табелите се премахват, но унищожаването на пясъчни дюни в защитените зони е престъпление, което съгласно българското законодателство се наказва с лишаване от свобода за срок до 3 г., коментира директорът на БДЧР инж. Явор Димитров. Той поясни, че до момента няма наложени ефективни присъди, но има глоби до 2500 лв.

Проверките, в които участват експерти от БДЧР, РИОСВ-Варна, МВР, Областна администрация-Добрич и Община Шабла, ще продължат до края на летния сезон, а през следващия ще са регулярни от 1 май до 30 септември.