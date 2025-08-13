Най-сериозният пожар е този при Илинденци, заяви шефът на пожарната Александър Джартов

Там условията са изключително тежки

„Най-сериозният пожар от гледна точка на въвеждане на сили за гасене е пожарът над село Илинденци в Пирин поради това, че изключително трудно достигаме до фронта на пожара“, каза главен комисар Александър Джартов директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Фронтът откъм Национален парк „Пирин“ е овладян и на този етап няма опасност огънят да се разгори, коментира той по БТВ.

„Другият фронт, по който работиха за съжаление вчера имахме върхово горене и предстои да започнем отначало, но той е далече от парка. Първо ще оценим ситуацията на терен и след това ще се вземе решение дали ще се използва летателна техника отново. Най-вероятно - да. Количествата вода, които са необходими са огромни, а ние не можем да ги въведем на терен. В момента хеликоптерите и самолетите ни помагат да не позволяваме пожарът да се разпространява бързо, за да може колегите да работят безопасно на терен и да не се развие огънят с голяма скорост, но там условията са изключително тежки“, разказа главен комисар Александър Джартов.

По думите му нощта в Сунгурларе, където е другата критична точка тези дни, е преминала спокойно и голяма част от периметъра на пожара е овладян, работи се по две огнища. „През миналия ден на територията на Сунгурларе използвахме и три самолета по Механизма за гражданска защита на ЕС, както и допълнителен хеликоптер от ново Село“, каза Джартов.