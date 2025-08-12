Пътни полицаи на помощ за родилка на близнаци

Акция в Добрич и Варна с щастлив край

Ескорт на патрулки с включени сирени и буркани по молба на бъдещия татко

Стават родители след трети опит инвитро

Семейство се сдоби с близнаци след три инвитро опита и с помощта на пътни полицаи от Варна и Добрич. Братчетата Никола и Матей дойдоха на бял свят след секцио, извършено от от екипа на проф. Емил Ковачев от АГ-болницата във Варна.

Случаят е от 8 август и за него разказа самата родилка Петя Митева от Добрич, който още се възстановява от операцията и трудно намира думи да благодари на всички, които са ѝ помогнали. В този ден тя и мъжът ѝ Марчо потеглили към варненската болница. Поддържали връзка по телефона с Валентина Иванова от фондация “Искам бебе”, но и двамата бъдещи родители били уплашени, че движението е натоварено и няма да успеят да стигнат навреме.

Петя Митева от Добрич благодари на полицаите, на лекарите и на фондация “Искам бебе”, помогнали да се сбъдне най-голямата ѝ мечта.

“На изхода от Добрич видяхме полицейска кола. Моят съпруг Марчо излезе и помоли полицая, на когото винаги ще бъдем благодарни, да ни съдейства да стигнем до Варна. Той беше пътен полицай с патрулка. Обади се на МВР-Варна да ни посрещнат и поехме”, разказа Петя пред Радио Варна.

По чудо Митеви попадат на катаджията Тодор Гроздев, който е на служба в МВР от 2012 г. и оттогава многократно печели купи от състезанията “Пътен полицай на годината”.

С включени сирени и буркани по най-бързия начин патрулният и цивилният автомобил стигат близо до Аксаково, където колата с родилката е поета от ескорт от Специализираните полицейски сили към Областната дирекция на МВР във Варна.

“Успяхме навреме да дойдем, но наистина напрежението беше много голямо. Три опита правихме с програмата инвитро, пътят е много-много дълъг, но с мъжа ми не се отказахме. Решихме да подадем документи за осиновяване и това беше третият ни и последен опит, при който успяхме”, каза още развълнуваната майка на Никола и Матей. И пак благодари от все сърце и на полицаите, и на лекарите, и на фондация “Искам бебе”, помогнали да се сбъдне най-голямата ѝ мечта.