Техника за гасене на пожари за 7 млн. лв. три години не се ползва

Системата, купена от правителството на Кирил Петков, създавала опасност за пилотите

Три години Военновъздушните сили не ползват системата за гасене на пожари от въздуха Guardian, която е закупена за самолетите “Спартан”. Това коментира във фейсбук депутатът от ГЕРБ и председател на комисията по отбрана Христо Гаджев. Той се позовава на писмен отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на негов въпрос.

“През 2022, правителството Петков купува система за гасене на пожари от самолетите Спартан за близо 7 млн. евро. Три години по-късно тя не може да бъде въведена в експлоатация. Евентуално на четвъртата ще може, но пък има съмнения за нейната ефективност. Тук логичният въпрос е защо въобще е купена? Но надали ще получи някога отговор...

Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари”, написа Гаджев във фейсбук като коментар на отговора на министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Пред “Труд news” той коментира, че системата за гасене на пожари създавала риск за състава на ВВС, в случай че не е добре трениран.

Системата Guardian е закупена по споразумение между правителството и италианската компания “Леонардо”, която е производителят на самолетите “Спартан”. То е сключено на 21 юни 2022 година. Това е един от последните дни на правителството на Кирил Петков, което падна след вот на недоверие.

Стойността на договора за системата Guardian е била 6,7 млн. евро, става ясно от отговорите на министър Запрянов. В договора е било включено и обучение на пилоти как да се пускат контейнерите с вода от въздуха. То е приключило през август 2023 година.

След приключването на обучението ВВС са направили анализ и са изтъкнали, че системата се ползва само при редица ограничения за височината на полета, скоростта на самолета, а и в радиус от 800 метра от пускането на водните бомби не трябва да има хора или къщи. Освен това в обучението българските пилоти са летели в смесен екипаж с италианци, но така и не са извършвали сами мисията.

В отговора на министър Запрянов е посочено, че към първи август 2025 г. двамата единствени пилоти във ВВС, които са били обучени, все още не са достигнали критериите, за да могат да изпълнят задача по пускане на товар от въздуха. А ползването на системата Guardian, която всъщност представлява картонени контейнери с вода, се води именно десантиране на товар от въздуха. Допълнително и от пожарната все още не са разработили правила за безопасност, които били нужни на ВВС, за да ползват системата, пише министърът на отбраната.