Ясен Сливенски, БЧК: Имаме доброволци дори в най-малките населени места

Обучени, застраховани и екипирани

ЧК е част от единната спасителна система, със спомагателна функция при гасене на пожарите. Това каза Ясен Сливенски, директор "Мениджмънт на бедствията" в Червения кръст, по БНР.

"Нашето предимство е, че дори в най-малките населени места имаме доброволци от доброволните екипи за действия при бедствия, които имаме в цялата страна."

Доброволците са застраховани, екипирани, преминали са специализирани обучения и са наясно как да действат на терен, увери Сливенски:

"На пожар не може да се ходи по джапанки и с недобра екипировка."

Във връзка с отлаганото с години законодателство за доброволчеството Ясен Сливенски коментира, че липсват регламентирани дни за участие в доброволчески инициативи.

Той уточни, че доброволците към БЧК и към общините са регистрирани, но не може всички доброволци в страната да се регистрират "под общ знаменател", защото се включват в различен тип дейности.

Столичната организация на БЧК организира демонстрации за оказване на първа помощ, припомни още Ясен Сливенски.

"Полезно е всеки да знае елементарни неща по първата помощ."

В 10 области се изграждат мобилни здравни екипи от доброволци с медицинско образование, в сътрудничество с канадския Червен кръст, съобщи той.