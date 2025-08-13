Столична община обяви процедура за избор на нова обслужваща банка

Още по темата: Столична община е получила предизвестие за прекратяване на договора с Общинска банка 29.07.2025 13:43

Поканени са за участие и четирите най-големи банки в страната

Столична община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на общината и нейните структури. В срок от 10 дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения, съобщиха от общинския пресцентър.

В допълнение и по предложение на работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията, СО е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на БНБ.

"Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община, с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите", се посочва в информацията.

Столична община уверява, че всички разплащания към контрагенти и служители на СО ще се извършват по график и без прекъсване.

Миналия месец, кметът Васил Терзиев заяви, че Общинска банка в момента е всичко друго, но не и "общинска", а през годините е имало достатъчно публикации, които уточняват кой има контрол, интереси и пари в тази банка.

Той каза това след като докладът му за смяната на Общинска банка като обслужваща на Столичната община не влезе в дневния ред на съвета. То бе отложено по предложение на представител на ПП-ДБ.

В края на юли общината получи предизвестие за прекратяване на договора с Общинска банка.