Намаляват водите на най-високия водопад в Рила - Рилска Скакавица, разположен на 1950 м, казаха планинари. Причините са ясни - засушаванията и горещините. Дори и на 2 хил. метра надморска височина са измерени температури до 20 градуса, съобщи БНР.

Водопадът се намира в Национален парк "Рила". Разположен е на река Скакавица в Скакавишката долина, над най-старата хижа в България - "Скакавица", в подножието на източния склон на връх Кабул, Северозападна Рила.

Височината, от която пада водата му, е 70 м. До него има добре обозначени и познати на туристите пътеки и е доста посещаван туристически обект.



Сега дебитът му е намалал, казва планинарят от Кюстендил инж. Севделин Ататасов, който преди два дни се качи до Рилска Скакавица:



"Там пролетта водата е буйна, сега църцори. Естествено, че ще намалява".

Снимка: Севделин Атанасов/БНР