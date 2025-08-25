Намериха мъртво бебе на един месец, родителите му са задържани

Едномесечно момченце е починало в дома си в Царево тази сутрин, 25 август, съобщава регионалният информационен портал "Еранова".

Родителите на пеленачето са от ромски произход - на 23 и 19 години.

И двамата са задържани от полицията, тъй като не са дали адекватни обяснения за случилото се. Бебето е било намерено с кървене от носа.

Момченцето е родено през юли тази година. В момента се очаква аутопсия в УМБАЛ-Бургас, която ще установи точната причина за смъртта.

Разследването по случая продължава.