Нараства броят на фирмите, които искат лицензи за дейности с оръжия у нас

Нараства броят на фирмите, които искат лицензи за дейности с оръжия от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Това сочи докладът на комисията към икономическия министър, която отговаря за експортния контрол и неразпространение на оръжията за 2024 г.

210 са били разгледаните заявления от комисията. Сред тях са лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, транспортирането им, регистрация, за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. Най много – 83, са били издадените петгодишни лицензи за износ и внос, както и 50 удостоверения за брокерска дейност.

4 лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, са били отнети. Заличени са 5 удостоверения за регистрация за трансфер на продукти 4 удостоверения за регистрация за брокерска дейност.

Докладът на комисията за експортен контрол не прави анализ за състоянието на сектора. В доклада не е записано за каква обща сума са били исканията за внос и износ на оръжия и други отбранителни изделия.

През 2024 г. на този пазар са се появили 24 нови фирми. Расте броят на лицензираните и регистрирани фирми от 191 броя в края на 2014 г. на 312 броя в края на 2024 г.

МС одобри доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол в края на юли. Парламентът трябва също да го разгледа.