На 19 януари 2026 г. да почерпят

Александър Александров (Кривия), бивш футболист, 51 г.

Доц. д-р Борислав Цеков, председател на УС на ИМП, съсобственик на Галъп интернешънъл Болкан, 54 г.

Д-р Диляна Василева, началник Отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Софиямед".

Димитър Ковачев-Фънки, музикант, съсобственик на "София Мюзик Ентърпрайзис", 66 г.

Илияна Цанова, зам.-генерален директор на бюджетната дирекция на ЕК, бивш служебен вицепремиер.

Йорданка Благоева, световна и олимпийска вицешампионка по лека атлетика.

Калина, дъщеря на Симеон Сакскобургготски.

Светослав Малинов, политолог, бивш евродепутат, 58 г.

Проф. инж. Стоян Братоев, бивш изп. директор на Метрополитен, 72 г.

Д-р Таньо Стефанов, началник отделение по Гръдна хирургия в МБАЛ "Бургасмед", 58 г.