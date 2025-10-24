На 24 октомври 2025 г. да почерпят

Валери Жаблянов, бивш депутат, зам.-председател на 44-ото НС, 60 г.

Венцеслав Гечев, треньор по баскетбол, 80 г.

Владимир Пенев, актьор, бивш министър на културата, 67 г.

Габриела Козарева, главен секретар на МС.

Георги Милчев-Годжи, музикант, 56 г.

Дарина Янева, художничка.

Проф. Екатерина Михайлова, юрист, бивш депутат.

Илияна Йотова, вицепрезидент на България, бивш депутат и евродепутат.

Коста Стоянов, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 51 г.

Маргарита Николова, зам.-председател на Сметната палата.

Проф. Михаил Мирчев, социолог, 71 г.

Петър Стойчев, световен шампион по плувен маратон, бивш министър на спорта, 49 г.

Стоян Желев, изп. директор на "София Франс ауто", 65 г.

Христо Расташки, депутат от МЕЧ в 51-ото НС, 36 г.