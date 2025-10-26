На 26 октомври 2025 г. да почерпят

Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи, 53 г.

Емил Кошлуков, директор на БНТ, продуцент, политик, 60 г.

Ербил Халим, депутат от ДПС-НН в 51-ото НС, 53 г.

Ивелин Попов, футболист, 38 г.

Доц. Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, 70 г.

Любомир Киров-Любо, музикант, 53 г.

Проф. дтн Николай Вълканов, председател на СД на "Минстрой холдинг", зам.-председател на УС на КРИБ, 75 г.

Петко Венелинов, актьор, 37 г.

Пламен Найденов, член на ВСС, 58 г.

Сантра, певица

И всички, които празнуват на Димитровден