На 30 ноември 2025 г. да почерпят

Александър Николов, волейболист, 22 г.
Проф. д-р Георг Краев, културолог, 78 г.
Проф. дпн Георги Манолов, политолог, президент на ВУСИ - Пловдив, 67 г.
Даниела Фархи, кореспондент на в. "Труд news" във Варна.
Димитър Рашков, скулптор, художник, 71 г.
Проф. Елена Кутева, зам.-директор на ансамбъл "Филип Кутев".
Ивайло Калоянчев, актьор, 71 г.
Иван Христов, телевизионен продуцент и водещ, 46 г.
Иван Цанев, поет, 84 г.
Николета Лозанова, модел.
Николина Ангелкова, бивш депутат, бивш министър на туризма.
Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, 40 г.