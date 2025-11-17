Неизвестен стрелец всява страх в столичния квартал "Редута"

През последните седмици е стрелял по дървета, охранителна камера и бездомни котки

Жителите на квартал Редута в София са в страх след серия от инциденти със стрелба с въздушна пушка в карето между улиците „Погледец“ и „Петър Митов“, съобщава Нова телевизия. Неизвестен стрелец през последните седмици е стрелял по дървета, охранителна камера и бездомни котки.

Последният случай е от 11 ноември, когато е открита втора простреляна котка. Рентгеновите снимки потвърдиха съмненията за умишлено действие – в телата на животните са намерени сачми.

Жителите изразяват притеснение за безопасността на малки деца и възрастни хора, които могат да станат случайни жертви на стрелбата. Освен животните, стрелецът е насочил куршуми и към охранителна камера на един от блоковете. Според местна жителка, устройството е простреляно поне пет-шест пъти, като стрелбата в средата на септември е повредила картата с памет, което е попречило да се видят записите.

Жителите са подали сигнал в Първо районно управление, а от СДВР потвърдиха, че е образувана преписка и се работи по случая. За момента самоличността на извършителя остава неизвестна. Хората призовават за нулева толерантност към подобни прояви и апелират към всички, които имат информация, дори анонимно, да сигнализират в полицията, за да бъде предотвратен по-сериозен инцидент.