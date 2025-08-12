Николай Николов: Налице са и първите актове на водачи на автомобили, които изхвърлят своите фасове навън

Още по темата: Огромният пожар в Пирин се разгоря отново 11.08.2025 12:46

Контролът и превенцията на предизвикването на пожари трябва да бъдат по-сериозни. Това заяви пред БНР Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, бивш директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".

"Налице са и първите актове на водачи на автомобили, които изхвърлят своите фасове навън. Има видеорегистратори и сигнали от граждани. Съотвените глоби са връчени на нарушителите".

Тази седмица, за пореден път, у нас има над 1000 пожара. Два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Даниел Митов след заседание на Оперативния щаб във връзка с овладяване на пожарите на територията на страната.

"Към момента положителните новини са повече. Ако не ни изненада неприятно бурен и променлив вятър, би следвало днес да удържим двете огнища и скоро да обявим, че сме ги локализирали.

Подкрепата, която получихме от нашите ВВС и от силите по Механизма за гражданска защита, беше изключителна. Допринесе за това да свалим огъня до наземен и да го ограничим.

150 човека – пожарникари, доброволци, военни и служители на горското стопанство, са на място, за да не допуснат разрастване на огъня.

Нека да бъдем още по-внимателни събота и неделя, призова Николай Николов.

"Когато отиваме на вилите, почистваме дворове и приготвяме зимнини. Тогава има рядко покачване на броя на пожарите".

Повишена е готовността на пожарните служби в страната, посочи той.

"МВР приветства идеи за разкриване на служби там, където е възможно. Трябва обаче да си направим сметка откъде ще дойде финансирането. Издръжката на състава на една пожарна, дори най-малката, годишно струва повече от един милион.Даваме си сметка, че има населени места, които са доста отдалечени. Опитваме се да активизираме и доброволчеството. В самото начало да окажат въздействие върху пожара, за да не стане голям и идвайки пожарната, да може да реагира. Скоро разкрихме нова пожарна служба в Симитли, предстои разкриването на още една".