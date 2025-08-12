Румен Петков: Проверките в оръжейни фирми са абсурдна и груба грешка

Още по темата: Проверяват оръжейници и за доставка на боеприпаси за наркокартел 12.08.2025 12:59

Украински корупционни кланове се опитват да прехвърлят вината на държави в ЕС, предупреди председателят на АБВ

Проверките във фирми от отбранителната индустрия днес са груба грешка, която нанася тежък удар върху авторитета на България, заяви във Варна председателят на АБВ Румен Петков. Той окачестви като абсурдни действията на прокуратурата, Националната следствена служба и Софийския районен съд, по чиито разпореждания се обискират офиси на фирми от бранша. Поводът е искане за правна помощ от страна на Украйна, но то касае период, в който български компании не са имали никакви договори и доставки за тази страна, подчерта Петков.

„Два украински корупционни клана се бият и искат вината да отнесат държави от ЕС. Направиха подобни опити с Полша и Чехия, но единствено България се хвана на този ченгел. Това трябва да се прекрати и виновните да понесат отговорност за това унизително издевателство над български компании, доказали се като едни от най-почтените в Европа”, апелира председателят на АБВ. Според него най-скандално е влизането в държавната ВМЗ-Сопот, която води преговори за коопериране с немския гигант „Райнметал” и инвестиция от над 1 млрд. евро. Петков определи акцията като национално предателство и прогнозира, че засегнатите компании ще съдят прокуратурата за крупна сума. Абсурдна той нарече тиражираната информация, че родни оръжейни фирми са продавали продукция на Русия и на наркокартели. „България има най-жестоките правила за лицензиране и контрол в отбранителния сектор”, припомни Румен Петков.

Той призова правителството след ветото на президента да преосмисли генерално списъка с 4400 държавни имота, които планира да разпродаде. "От него трябва да се извадят всички обекти, които засягат националната сигурност. Иначе се създава впечатление за предварителни обещания и непрозрачни намерения. Бюджетните проблеми не бива да се решават чрез продажба на стратегически активи, защото това подкопава държавността”, категоричен бе Румен Петков.